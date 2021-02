Caiado rebate Maia: foi acometido pela 'síndrome da ansiedade de poder'

Após Rodrigo Maia criticar a aproximação do DEM com o governo Jair Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sugeriu que o deputado ficou revoltado porque gostaria de ter mais poderes dentro da sigla edit

247 - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reagiu com indignação ao posicionamento de Rodrigo Maia (RJ), após o deputado federal, que havia anunciado a saída do DEM, criticar a aproximação do partido com o governo Jair Bolsonaro.

"O [email protected], infelizmente, foi acometido por uma síndrome que atinge com muita frequência as pessoas que não aceitam deixar o poder: 'síndrome da ansiedade de poder'. A foto escolhida pelo Valor Econômico identifica a face de desequilíbrio do paciente", disse o chefe do Executivo estadual no Twitter.

"E o mais grave: ele faz questão de deixar claro que está saindo do Democratas e colocando seu nome a LEILÃO. A sua entrevista não deve ser considerada pela classe política porque é indicadora de internação hospitalar", complementou o governador em referência à entrevista de Maia concedida ao jornal Valor Econômico.

Em suas declarações, Maia disse que "a movimentação da cúpula do partido, principalmente do seu presidente e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deixou claro que há a intenção de aproximação maior com o governo Bolsonaro, que não será apenas uma relação parlamentar com a agenda econômica, mas mais ampla".

"Deste partido eu não tenho mais como participar porque não acredito que esse governo tenha um projeto, primeiro, democrático e, segundo, de país", afirmou o deputado (veja aqui).

