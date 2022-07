Caixa bancou obras em mansão de Pedro Guimarães, que deixou o banco após denúncias de assédio sexual

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães teve obras da mansão em que mora em Brasília pagas pelo banco. Segundo a Folha de S. Paulo, as obras, que custaram cerca de R$ 50 mil, foram feitas pela EMIBM Engenharia, empresa contratada para realizar serviços de manutenção nos prédios e agências da instituição financeira. Guimarães deixou o cargo na semana passada, após funcionários e servidores o denunciarem práticas de assédio sexual e moral.

Segundo a reportagem, o advogado criminalista José Luis Oliveira Lima, que representa Guimarães, “confirmou a realização das melhorias e disse que elas foram autorizadas pelo setor de segurança após supostas ameaças recebidas pelo ex-presidente do banco”. “A Caixa afirma que as obras estão relacionadas à segurança do então presidente e são previstas em normas internas”, ressalta o periódico.

A reforma da casa alugada por Guimarães foi feita após ele deixar um apartamento mantido pelo banco em um hotel de luxo em Brasília. A mansão, localizada na beira do Lago Paranoá, possui até um campo de futebol. O jardim, que também teve a iluminação paga pela Caixa, se estende até as margens do lago.

A EMIBM presta serviços para a Caixa há cerca de 25 anos e o último contrato, datado de de junho de 2020, tem valor estimado de R$ 16,3 milhões. Desse total, R$ 4,9 milhões já foram executados.

