Câmara aprova convocação de Guedes para explicar sua conta offshore

247 - A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (5) a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar suas movimentações financeiras no exterior através de offshore em paraíso fiscal.

O ministro da Economia abriu uma offshore, em 2014, nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe, e, com a alta do dólar, valorizou o seu patrimônio em pelo menos R$ 14 milhões de 2019 em diante.

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a participação de Guedes na empresa offshore foi declarada à Receita Federal.

A convocação do ministro foi proposta pelos deputados Kim Kataguiri (DEM-SP) e Paulo Ramos (PDT-RJ).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também manteve conta no exterior, não foi incluído na convocação.

URGENTE! Acabamos de aprovar na Câmara a convocação de Paulo Guedes para que ele dê explicações sobre as empresas em paraísos fiscais que mantém enquanto é Ministro da Economia. Ele terá que explicar ao Brasil como lucrou às custas de milhões de brasileiros que passam fome. — PSOL 50 (@psol50) October 5, 2021

