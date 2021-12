Câmara convida general Heleno a prestar esclarecimentos sobre garimpo na Amazônia

Apoie o 247

247 - A Comissão de Fiscalização da Câmara aprovou nesta quarta-feira (8) convite ao ministro Augusto Heleno para prestar esclarecimentos sobre a autorização do avanço do garimpo na Amazônia.

O ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente virgem da Amazônia, algo que não acontecia nos últimos dez anos.

A atitude foi tomada no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, do qual o general é secretário-executivo. O órgão aconselha a Presidência da República em temas de Defesa.

Reportagem da Folha de S.Paulo indica que o general autorizou em 2021, com base em projetos encaminhados pela ANM (Agência Nacional de Mineração), sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira (AM). O lugar é conhecido como Cabeça do Cachorro e está no extremo noroeste do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela.

