Câmara deve ter 350 votos para que Daniel Silveira continue preso

247 - O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) foi escolhido relator do parecer sobre a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL) e irá elaborar, em menos de 24 horas, um relatório pedindo a manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ampla maioria dos líderes se manifestaram em favor da manutenção da prisão, segundo a CNN. Colocaram-se contrários apenas PSL - partido de Silveira -, Podemos, Novo, Pros e PSC. “O cálculo é de que serão cerca de 350 votos para que Silveira continue preso”, afirma a reportagem.

