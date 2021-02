Centrão defende manter prisão de Daniel Silveira

De acordo com a percepção de quase todos os líderes partidários na Câmara, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira será mantida na votação em plenário desta quinta-feira edit

247 - Parlamentares do chamado “Centrão” defendem a manutenção da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL), detido na terça-feira, 16, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A jornalista Renata Agostini, da CNN, afirmou que a "ampla maioria da bancada” do Republicanos, que é da base do governo Jair Bolsonaro no Congresso, “será a favor da prisão".

O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna jornal O Globo, informa que, “de acordo com a percepção de quase todos os líderes partidários na Câmara, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira será mantida na votação em plenário desta quinta-feira (18)”.

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado federal Juscelino Filho (DEM), afirmou nesta quinta-feira, 18, que o caso do bolsonarista deve ser votado em até 60 dias no colegiado.

Juscelino Filho quer retomar os trabalhos do Conselho de Ética na terça-feira, 2, escolhendo um relator para o assunto. O colegiado deve funcionar de forma semipresencial.

