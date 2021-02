Plenário da Câmara vai manter prisão de Daniel Silveira

De acordo com a percepção de quase todos os líderes partidários na Câmara, a prisão do deputado bolsonarista será mantida na votação em plenário desta quinta-feira (18) edit

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna jornal O Globo, informa que, “de acordo com a percepção de quase todos os líderes partidários na Câmara, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira será mantida na votação em plenário desta quinta-feira (18)”.

Daniel foi preso na última terça-feira (16) sob ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, após promover live com ataques à Corte e também em defesa do AI-5.

