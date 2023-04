Cappelli diz que ameaças a escolas são parte da guerra híbrida contra o País

Apoie o 247

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, alertou nesta terça-feira (11) para a importância de medidas com o objetivo de combater discursos de ódio e tentativas de crimes no País. Na última quarta (5), um homem invadiu uma creche em Blumenau (SC) e matou quatro crianças. Na manhã desta terça (11), um adolescente esfaqueou três colegas em Santa Tereza de Goiás (GO). No final de março, um garoto de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 na escola estadual Thomazia Montoro, na zona oeste da cidade de São Paulo (SP).

"Hoje não há motivos para sorrisos. Estamos enfrentando uma guerra híbrida contra o país. Estas ameaças nas redes contra nossas escolas são movimentos calculados para desestruturar a sociedade, semear pânico e desesperança. Lamentável que este debate não tenha sido possível", escreveu o dirigente no Twitter.

O Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino, está finalizando o texto de uma portaria com previsão para ser publicada nesta quarta-feira (12). O objetivo é pressionar as plataformas "big techs" e redes sociais a excluírem publicações que estimulem o cometimento de crimes em ambientes escolares frequentados por crianças e adolescentes.

O Ministério Público Federal no estado de São Paulo (MPF-SP) questionou o Twitter sobre quais alternativas estão sendo colocadas em prática pela rede social para combater postagens de estímulo à violência e atentados em escolas.

Em audiência nesta terça na Câmara, Dino também afirmou que o governo está colocando em prática ações para evitar o armamento ilegal de uma parte da população.

