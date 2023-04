Portaria do Governo enquadrará plataformas e redes sociais e visa estancar pânico em escolas

Apoie o 247

Da sucursal de Brasília do 247 – Em razão do surpreendente descumprimento do Twitter, rede social controlada pelo bilionário Elon Musk que tem driblado as determinações do governo brasileiro para bloquear a disseminação de publicações que podem estimular tragédias em escolas como aquelas ocorridas em Blumenau (SC), Manaus (AM) e Goiânia (GO) nos últimos dias, o Ministério da Justiça está finalizando o texto de uma portaria que será publicada amanhã (12/04) com o objetivo de pressionar as plataformas “big techs” e redes sociais a excluírem publicações com conteúdos que podem de alguma forma estimular o cometimento de crimes em ambientes escolares frequentados por crianças e adolescentes.

Em reunião promovida na última segunda-feira no Ministério da Justiça, a representante do Twitter no Brasil recusou-se a colaborar com o Governo e, desde então, não responde às tentativas de contato empreendidas por ordem do ministro Flávio Dino.

Após advogada "passar pano" para assassinos em reunião com Dino, "Twitter apoia massacres" explode nas redes

“O texto da portaria ainda não está fechado”, diz a assessora ministerial Estela Aranha, a quem cabe redigir o texto legal que depois será validado pelo ministro Flávio Dino. “As plataformas e redes sociais precisam auxiliar os agentes de segurança a frear essa onda de pânico e insegurança que parece ser uma epidemia em todo o País”.

Os técnicos do Ministério da Justiça procuram possibilidades de enquadramentos criminais e, também, no âmbito de infrações à Lei de Defesa do Consumidor. As redes sociais e plataformas que não colaborarem terão de temer a possibilidade de banimento de seus negócios no Brasil. Até o fim da noite de hoje o texto legal, que será publicado no Diário Oficial de quarta-feira, será divulgado.

