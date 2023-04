Advogada do Twitter causa perplexidade em reunião com o governo; Dino sobe o tom

Apoie o 247

247 - “O Twitter, plataforma adquirida pelo bilionário Elon Musk, causou espanto nas autoridades brasileiras durante a reunião, que ocorreu na segunda-feira (10), no Ministério da Justiça. Uma advogada da empresa chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças (perpetradores dos massacres em escolas) não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime”, informa a jornalista Julia Duailibi em sua coluna no portal G1.

A jornalista ainda informa que “o posicionamento da advogada causou não só espanto no governo como nos próprios profissionais das outras redes sociais”.

“A partir do posicionamento da rede, o ministro Flavio Dino e Estela Aranha, assessora responsável pelo tema no ministério, subiram o tom contra a rede e rebateram a posição da profissional”, acrescenta.

De acordo com Julia, “os perfis, elencados pelo governo, mostravam não só imagens de crianças agredidas, como ameaças e músicas enaltecendo ataques a escola. Mas o Twitter ignorou as colocações”.

