Após advogada "passar pano" para assassinos em reunião com Dino, "Twitter apoia massacres" explode nas redes

247 - Após uma advogada da rede social Twitter dizer em reunião com Flávio Dino e outros representantes de redes que um perfil com foto de assassinos de crianças não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime, internautas se revoltaram e colocaram a #Twitterapoiamassacres nos assuntos mais comentados da própria rede do bilionário Elon Musk.

O posicionamento da advogada causou não só espanto no governo como nos próprios profissionais das outras redes sociais.

Internautas apontam que a negligência das redes sociais é fator fundamental para ataques serem divulgados.

Veja a repercussão:

Se para esta plataforma, um perfil com fotos de assassinos de crianças, perpetradores dos massacres em escolas, não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime, a gente pode até pensar que o

TWITTER APOIA MASSACRES pic.twitter.com/C5xVwfUgsc April 11, 2023

O TWITTER APOIA MASSACRES. pic.twitter.com/EvPmTdxfPC — O FISCAL do IBAMA 🌎 (@fiscaldoibama) April 11, 2023

TWITTER APOIA MASSACRES pic.twitter.com/pxWFgO04wZ — Victor Camejo (@victorcamejo) April 11, 2023





