Carlos Bolsonaro disse ao pai que teme ser preso por Alexandre de Moraes

247 - “Carlos Bolsonaro telefonou no fim de semana passado para Jair Bolsonaro, depois de um longo hiato sem falar com o pai”, informa o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo ele, “Carlos tem certeza de que é o próximo a ser preso por Alexandre de Moraes, embora não haja em Brasília nenhum indicativo de que isso vai ocorrer”.

Carlos Bolsonaro disse estar preocupado e pediu mais ações do pai.

Nesta sexta-feira, 20, Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e prometeu protocolar o impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, do TSE.

