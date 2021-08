Pacheco diz ser contra pedido de impeachment de Moraes apresentado por Bolsonaro

Segundo o presidente do Senado, o impeachment "não pode ser banalizado". "Contem comigo para união, não divisão. Não antevejo elementos para impeachment de ministro do STF nem do presidente", afirmou edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentado nesta sexta-feira (20) ao Senado por Jair Bolsonaro.

Segundo o portal jurídico Jota, Pacheco disse que não antevê motivos para o impeachment do ministro, e nem do próprio Bolsonaro. "Não vamos nos render a nenhum tipo de investida que seja para desunir o país. Contem comigo para união, não divisão... não antevejo elementos para impeachment de ministro do STF nem do presidente", disse Pacheco.

"O instituto do impeachment não deve ser banalizado, e mais que um movimento político, há um critério jurídico, a lei tem um rol muito taxativo, a avaliação é política, mas também técnica", acrescentou. Segundo o presidente da Casa, o Senado analisará tecnicamente o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

