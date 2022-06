Colegas se escondiam no banheiro para evitar assédio de Pedro Guimarães, diz testemunha

"Era comum a mulherada se esconder no banheiro quando ouvia a voz dele chegando no corredor", contou uma ex-funcionária da Caixa edit

247 - Uma ex-funcionária da Caixa Econômica Federal disse que as mulheres do banco se escondiam em banheiro para evitar o assédio sexual do agora ex-presidente do banco Pedro Guimarães. Os relatos dela foram publicados nesta quinta-feira (30) em matéria do portal G1.

"Era comum a mulherada se esconder no banheiro quando ouvia a voz dele chegando no corredor, fazendo estardalhaço, aquela confusão toda. Ele saia catando o celular na mesa [das pessoas] para tirar fotos. E, para a gente não ser abraçada de novo e tirar foto de novo, a gente se escondia no banheiro", contou uma ex-funcionária.

O ex-dirigente informou nessa quarta-feira (29) a sua demissão após ser acusado de assédio sexual. "Teve um dia em que eu estava em meu gabinete de onde trabalhava e ele [Guimarães] veio querendo tirar foto. O mesmo padrão repetitivo de sempre", continuou o ex-funcionária.

O Ministério Público Federal (MPF) investiga o ex-dirigente, que estava na presidência da Caixa desde o início do governo Jair Bolsonaro.

