Com pequeno grupo à sua espera, Bolsonaro chega à sede do PL após desembarcar em Brasília

Bolsonaro se reunirá com aliados políticos após um exílio de três meses nos Estados Unidos e, depois, terá que se resolver com a Justiça edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília na manhã desta quinta-feira (30) e seguiu direto para a sede do PL na capital federal.

Por lá, ele se reunirá pela primeira vez com aliados políticos desde que fugiu para os Estados Unidos antes mesmo do término de seu mandato à frente da Presidência da República.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também está no local para encontrar o marido, assim como outros membros do clã Bolsonaro.

Justiça

De volta ao país, Bolsonaro terá que resolver diversas questões com a Justiça. Ele está intimado pela Polícia Federal a depor no dia 5 de abril sobre o caso das joias recebidas como propina da monarquia saudita.

Bolsonaro tentou trazer ao Brasil em 2021, de forma irregular, joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões. Um pacote de joias foi retido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, quando a comitiva do ministro de Minas e Energia desembarcou no Brasil. O segundo estava em posse de Bolsonaro e foi entregue por sua defesa na semana passada, depois de determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

A existência de um terceiro pacote de joias foi revelada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" na terça-feira (28). Este conjunto foi entregue à comitiva de Bolsonaro durante uma viagem ao Catar e a Arábia Saudita em outubro de 2019 e está em uma fazenda do ex-piloto Nelson Piquet em Brasília.

Bolsonaro está implicado não só no escândalo das propinas sauditas, mas também nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando, incitada por ele, seus partidários tentaram criar um ambiente propício a um golpe de Estado que impedisse a continuidade do governo Lula, uma semana depois da posse.

Tramitam contra Jair Bolsonaro no TSE 16 ações que apuram se o ex-presidente cometeu ilícitos que podem torná-lo inelegível. Há também a possibilidade de que seja preso.

Durante seu mandato e na campanha eleitoral do ano passado, Jair Bolsonaro cometeu crimes contra as instituições democráticas.

Bolsonaro chega à sede do PL em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Complexo Brasil 21, onde fica a sede do Partido Liberal, para participar de um evento da legenda. O avião que trouxe Bolsonaro dos EUA pousou às 6h38.

