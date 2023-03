"Fuga" de Bolsonaro para Orlando custou R$ 632 mil em diárias

Apoie o 247

247 – O autoexílio de Jair Bolsonaro em Orlando (EUA), onde ele se refugiou depois de estimular os ataques terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, custou caro ao contribuinte brasileiro. "Com retorno previsto para esta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve encerrar sua viagem de três meses aos Estados Unidos acumulando R$ 632 mil em diárias para assessores, conforme dados do Portal da Transparência. Os 89 dias fora do país representaram um gasto médio de R$ 7,1 mil por dia com os auxiliares", aponta reportagem de Dimitrius Dantas , do jornal O Globo. O desperdício de dinheiro provocou revolta em parlamentares, como a deputada Erika Kokay (PT-DF):

Escárnio! Bolsonaro consumiu R$ 7 mil por dia em recursos públicos só com diárias de assessores nos EUA.

O valor de R$ 632 mil supera, em três meses, o gasto anual com as equipes dos outros ex-presidentes. Ele brinca com o dinheiro do povo brasileiro! March 29, 2023

