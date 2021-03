Com sistema de saúde à beira do colapso, corpos de vítimas da Covid-19 são deixados no chão de hospital de Brasília

No sábado (20), corpos de vítimas da Covid-19 ficaram no chão do necrotério do Hospital Regional do Guará (HRGu) por falta de espaço edit

247 - Com o sistema de saúde à beira do colapso em função do aumento dos casos de Covid-19, servidores de hospitais públicos de Brasília estão deixando corpos de vítimas da doença espalhados pelos corredores. Segundo reportagem do jornal O Globo, no Hospital Regional do Guará (HRGu), no sábado (20), corpos de vítimas da Covid-19 ficaram no chão do necrotério por falta de espaço.

Os protocolos de saúde orientam que os corpos de pacientes mortos me decorrência da doença precisam ser ensacados e enterrados em caixões lacrados, como forma de evitar a disseminação do coronavírus. Os servidores responsáveis pelo manuseios devem utilizar equipamentos de proteção individual.

Segundo a Secretaria de Saúde, o Hospital Regional do Guará "segue o preconizado no protocolo específico de preparo e armazenamento dos corpos vítimas de Covid-19" e que os cadáveres fotografados não estavam no chão, mas em “um tablado de madeira", enquanto a chegada do serviço funerário.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.