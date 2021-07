Comissão da Câmara encerra sessão sem votar PEC do voto impresso

247 - O presidente da comissão da Câmara dos Deputados que avalia a instauração do voto impresso a partir da eleição de 2022, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), encerrou subitamente a sessão desta sexta-feira (16), para a qual marcada a votação da PEC que permitiria a alteração no processo eleitoral. O debate agora só poderá ser retomado em agosto, quando termina o recesso parlamentar.

Segundo Martins, o relator da PEC, Filipe Barros (PSL-PR), “manifestou o desejo de fazer modificações no texto”. O presidente da comissão ainda citou um inciso do artigo 57 do regimento interno da Câmara: “[s]e ao voto do Relator forem sugeridas alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a reunião seguinte para a redação do novo texto”. Nenhuma alteração, no entanto, foi sugerida na sessão desta sexta-feira. A comissão inclusive cancelou suas duas últimas reuniões.

Ainda nesta sessão, a comissão havia rejeitado, por 22 votos a 12, um requerimento de retirada de pauta.

