Congresso blinda Flávio Bolsonaro contra cassação de mandato

Segundo Caio Junqueira, “os sinais todos têm sido dados" de que o Congresso não irá cassar o mandato do senador Flávio Bolsonaro, envolvido em "rachadinha" na Alerj com o ex-assessor Fabrício Queiroz edit

247 - Os presidentes do Legislativo, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, não irão cassar o mandato do senador Flávio Bolsonaro, de acordo com informações de Caio Junqueira, na CNN.

Segundo o jornalista, “os sinais todos têm sido dados. Ontem, durante mais de seis horas de sessão do Senado, o nome de Fabrício Queiroz foi citado apenas uma vez, pelo senador Alessandro Vieira. As manifestações feitas até agora pelo presidente do Conselho de Ética, Jayme Campos, do DEM do Mato Grosso, também vão nesse sentido. Ele só pretende tratar do assunto em sessão presencial, prevista para ocorrer apenas no dia 15 de julho”.

Na quinta-feira, 18, seu ex-assessor e amigo íntimo da família, Fabrício Queiroz, que estava escondido na casa do advogado do clã Bolsonaro, Frederick Wassef, foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

