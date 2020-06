Queiroz é preso no interior de São Paulo

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia (SP). Movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf). Judiciário investiga um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio edit

247 - O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia (SP), região do Vale do Paraíba. Ele estava no imóvel do advogado do parlamentar. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

A Justiça do Rio de Janeiro expediu o mandado de prisão no âmbito das investigações sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - o filho de Jair Bolsonaro era deputado estadual. A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo.

Ainda segundo o Coaf, Queiroz movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.