Cotado para a Justiça relata preocupação se for confirmado ministro da Justiça

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, afirmou a interlocutores que está preocupado com sua possível escolha para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Sérgio Moro, que pediu demissão nesta sexta-feira (24). A informação é do portal G1.

Amigo de Jair Bolsonaro, Oliveira disse que não será bom para o governo se ele for confirmado na pasta por conta da proximidade pessoal com o clã presidencial. Oliveira ocupa a Secretaria-Geral da presidência da República. Também é major aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal.

Falecido, o pai de Oliveira foi chefe de gabinete de Bolsonaro na Câmara durante 20 anos. O próprio Jorge trabalhou como assessor parlamentar de Bolsonaro quando ele era deputado federal e foi chefe de gabinete na Câmara de Eduardo Bolsonaro, no primeiro mandato de deputado federal.

