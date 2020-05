Covid-19: coletivo de negros e familiares de presos realizam ato pela libertação dos presos no DF

Familiares dos presos, militantes do PCO e do coletivo de negros João Cândido estiveram presentes no ato de hoje (29/05) em frente ao STF edit

DCO - Familiares de presos no Distrito Federal continuam a luta por reivindicações contra o genocídio nos presídios e realizaram novo protesto nesta sexta (29) em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

As manifestações contra o morticínio nas prisões pelo avanço da COVID-19 e negligência dos governos tem ocorrido por todo o país e, também, em outros países, gerando rebeliões e tentativas desesperadas de fugas, enquanto a coronavírus se espalha pelo sistema penitenciário.

A situação é tão grave que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) desde março emitiu orientação para juízes de todo o país avaliarem a libertação de milhares de presos do grupo de risco, em situação provisória e baixo grau de periculosidade, o que não vem sendo minimamente cumprido pelos governos e administradores do sistema carcerário.

As famílias dos detentos do DF vem fazendo protestos públicos desde do início do mês, com destaque para o ato do dia 13/05 que teve amplo apoio de militantes do PCO e dos comitês de luta.

