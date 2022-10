Datafolha: Bolsonaro recebeu voto útil na última hora

Segundo Luciana Chong, a diretora do Datafolha, "na hora do voto, parte dos eleitores movidos" pelo antipetismo de Ciro Gomes "desistiram dele e escolheram Bolsonaro" edit

247 - O Instituto Datafolha mostrou que, de última hora, Jair Bolsonaro (PL) recebeu votos úteis - não são votações dadas necessariamente a um (a) candidato (a) com quem os eleitores têm mais identificação, mas sim a candidatura com mais chances de impedir a vitória de um adversário. Diretora do Datafolha, Luciana Chong reforçou que Ciro Gomes (PDT) "ajudou a alimentar o antipetismo" durante a campanha. "Mas na hora do voto, parte dos eleitores movidos por esse aspecto desistiram dele e escolheram Bolsonaro", disse.

"Pesquisa não é prognóstico. Cada pesquisa é a fotografia de um determinado momento. O resultado final é só na urna", acrescentou. Os relatos dela foram publicados nesta segunda-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (29) passada, mostrou Bolsonaro em segundo lugar, com 36% dos votos. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 50%.

Na pesquisa Ipec, o atual ocupante do Planalto conseguiu 31%, na segunda posição, e Lula teve 52% dos votos válidos.

O petista conseguiu 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) do seu adversário.

