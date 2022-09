Datafolha: Lula tem 50% dos votos válidos e pode levar no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar com 50% dos votos válidos, o mesmo percentual da pesquisa anterior, de 22/09).

Jair Bolsonaro (PL) continuou na segunda posição, com 36%, mesma porcentagem do último levantamento. Ciro Gomes (PDT) teve 6%, perda de um ponto percentual na comparação com a pesquisa anterior. Simone Tebet (MDB) manteve os 5%.

Nos votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, Lula saiu de 47% para 48% na comparação com a pesquisa anterior. Bolsonaro foi de 33% para 34%, Ciro, de 7% para 6% e Tebet continuou com 5%.

A pesquisa ouviu 6.800 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-09479/2022.

Data Folha vazou:

Lula 49% (53% votos válidos)

Genocida 32%

Tebet 6%

Siru 4%

É LULA NO PRIMEIRO TURNO!!!❤❤❤ September 29, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.