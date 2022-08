Decisão contra candidatura de Jefferson é recado contra Daniel Silveira, diz ministro do TSE

Ambos do PTB, Roberto Jefferson é candidato a presidente, enquanto Daniel Silveira é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro edit

247 - A decisão do ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender o repasse de recursos públicos para o financiamento da campanha do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) para presidente é um recado para o deputado federal Daniel Silveira (PTB), informa a CNN .

Silveira é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Um ministro do TSE teriam dito à CNN que a decisão contra Jefferson tem como pano de fundo o estabelecimento de uma jurisprudência para o caso Silveira. O Ministério Público Eleitoral pediu a rejeição do registro da candidatura de Jefferson nesta quinta-feira, 18, e em menos de 24 horas, Horbach determinou o bloqueio do repasse das verbas públicas.

Jefferson, segundo o MP Eleitoral, está inelegível até dezembro de 2023 após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, no julgamento do mensalão. Mesmo Jefferson tendo sua pena criminal perdoada, como Silveira, o Ministério Público afirmou ao TSE que o perdão não afeta os “efeitos secundários” da condenação

