Deputadas preparam pedido de impeachment de Jair Bolsonaro

O Congresso finalmente decidiu se mexer depois de uma nova quebra de decoro de Jair Bolsonaro, que nesta manhã fez uma agressão de cunho sexual à jornalista Patrícia Campos Mello, que investiga o esquema de fake news de sua campanha; na tramitação do caso, todo o protagonismo será das mulheres edit

247 - As principais deputadas e senadoras do Congresso Nacional estão reunidas neste momento discutindo o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, que será protocolado nos próximos dias e entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O motivo: Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao quebrar o decoro do cargo, fazendo uma agressão de cunho sexual à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, que investiga o esquema de fake news usado em sua campanha presidencial. Embora apoie o projeto neoliberal de Bolsonaro, a própria Folha de S. Paulo reconheceu, nesta terça-feira, que Bolsonaro ultrapassou todos os limites e quebrou o decoro.

Durante entrevista em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro insultou a jornalista com insinuação sexual. "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais].

Em nota, a Folha disse: "o presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Mello e todo o jornalismo profissional com a sua atitude. Vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da Presidência".