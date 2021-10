Deputado do Novo e manifestantes brigam no aeroporto de Brasília (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O deputado Vinicius Poit, do Novo de São Paulo, teve um confronto com manifestantes no aeroporto de Brasília nesta terça-feira (20/10). No local ocorria um protesto organizado pelo Sindicato da Câmara dos Deputados, Senado e TCU (Sindilegis), que pedia que os parlamentares não fossem “laranjas” da PEC da Reforma Administrativa.

Após ser reconhecido como um dos parlamentares que apoiam a aprovação da proposta de emenda à Constituição, uma confusão foi iniciada entre Poit e os manifestantes. O deputado do Novo, ao ser escoltado para fora do aeroporto por policiais militares, chegou a gritar para um manifestante “vem me bater”.

À coluna, Poit contou que quando chegou no aeroporto foi recebido pelos manifestantes e tentou dialogar com o grupo, mas ao saberem que ele é parlamentar do Novo, “se juntaram e foram para cima”. O deputado disse que não chamou ninguém para briga, mas sim para “diálogo”.

PUBLICIDADE

Deputado do @partidonovo30 e manifestantes brigam no aeroporto de Brasília.



No local ocorria um protesto organizado pelo Sindilegis, que pedia que parlamentares não fossem "laranjas" da PEC da Reforma Administrativa. (via: @guilherme_amado)



Leia: https://t.co/BBUJN8ACBm pic.twitter.com/jt1eF3ePQ4 — Metrópoles (@Metropoles) October 20, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE