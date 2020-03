Deputado do PT, Rogério Correia vai à CGU cobrar divulgação dos exames de coronavírus de Bolsonaro

247 - Deputado federal por Minas Gerais, o petista Rogério Correia nesta terça-feira, 24, protocolou um requerimento na Controladoria-Geral da União (CGU) solicitando o envio, à Câmara dos Deputados, do resultado dos exames de coronavírus de Jair Bolsonaro, até agora, omitidos. As informações são da Carta Capital.

O parlamentar faz o pedido ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antonio de Oliveira Francisco, e ao ministro da CGU, Wagner de Campos Rosário.

Bolsonaro afirmou que seus testes deram negativo, mas ao contrário de outros políticos que se submeteram ao teste e divulgaram os resultados, como o governador João Doria e o prefeito Bruno Covas, o fascista esconde o resultado.

Correia afirma que a informação deve ser de domínio público por se tratar do “mandatário maior da República”, lembrando que 23 pessoas da comitiva, que acompanhou Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, estão infectadas.

“Neste período de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional, onde os brasileiros enfrentam uma quarentena e muitos serviços e atividades econômicas estão paralisados por conta da ameaça da pandemia do coronavírus, e que 23 pessoas da comitiva que estiveram acompanhando o presidente em viagem aos EUA testaram positivo para o vírus, o Brasil precisa da verdade. O presidente foi infectado?”, indaga o requerimento.

“O maior interessado em desfazer a boataria se tem ou não coronavírus deveria ser o próprio Bolsonaro. Bastava divulgar o resultado do teste, como fizeram várias autoridades mundo afora. Se ele tem a doença, queremos saber quantas pessoas infectou. Gente que precisa ser tratada”, postou o parlamentar em seu Twitter.

Outros políticos, como Guilherme Boulos, do PSOL, também exigiram a divulgação do resultado do exame de Bolsonaro. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL afirmou que “o Brasil precisa saber se Bolsonaro tem coronavírus e quantos ele já infectou”.