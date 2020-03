Boulos: 'Brasil precisa saber se Bolsonaro tem coronavírus e quantos ele já infectou'

247 - Diante da omissão do nome de duas pessoas que testaram positivo para o coronavírus pelo hospital que atendeu Jair Bolsonaro, o dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, afirmou que o “Brasil precisa saber” se Bolsonaro está infectado.

“O teste dele deu positivo? Por que ele não mostrou o exame? Se for positivo, quantas pessoas ele já infectou de forma irresponsável?”, questiona Boulos sobre as diversas quebras da quarentena realizadas por Bolsonaro, como quando foi para manifestação de seu apoiadores no dia 15 de março.

O presidente fascista continua a negar que possui o vírus, mas se nega a apresentar publicamente o exame, ao contrário do que fez o governador João Doria, que apresentou o resultado negativo nestas redes sociais nesta terça-feira, 24.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o HFA comunicou às autoridades do Distrito Federal 17 casos de pessoas infectadas com o vírus. Segundo o Governo do DF, 15 desses pacientes foram identificados - e Bolsonaro não está entre eles. No entanto, segundo o governo local, as identidades de outros dois são mantidas em sigilo.

No última semana, 23 membros da comitiva de Bolsonaro, que foram aos EUA com o presidente, apresentaram coronavírus. Além disso, seguranças e o motorista do ocupante do Planalto também apresentaram sintomas do vírus.

Veja a postagem de Guilherme Boulos (PSOL) no Twitter: