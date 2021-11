Desaprovação ao governo Bolsonaro bate recorde e chega a 61% na pesquisa PoderData

De acordo com a Pesquisa PoderData, a diferença de 30 pontos entre a aprovação e a reprovação ao governo de Jair Bolsonaro é a maior desde a posse dele edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pesquisa PoderData feita de 8 a 10 de novembro apontou que a reprovação do governo Jair Bolsonaro bateu recorde e chegou a 61%,um aumento de três pontos percentuais em comparação com o levantamento de 25 a 27 de outubro. De acordo com os novos dados, 31% aprovam a administração federal, queda de dois pontos percentuais. A diferença de 30 pontos entre a aprovação e a reprovação ao governo é a maior desde a posse dele.

No caso do desempenho pessoal de Bolsonaro, o trabalho dele foi avaliado como “ruim” ou “péssimo” por 57% dos entrevistados e como “bom” ou “ótimo” por 24%, e 16% o avaliaram como “regular”.

Foram 2.500 entrevistas em 412 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

PUBLICIDADE

Pesquisa Quaest

Outro levantamento, Genial/Quaest, divulgado nessa quarta-feira (10), apontou que a desaprovação do governo Jair Bolsonaro chegou a 56%, um aumento de três pontos percentuais na comparação com o mês de outubro.

Bolsonaro tem maior reprovação entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos (60%).

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE