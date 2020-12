'Deu para ver o desespero de Lira' após união da oposição contra sua candidatura, diz Orlando Silva

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou no Twitter no final da tarde desta sexta-feira (18) que o candidato à presidência da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), ligado ao governo Jair Bolsonaro, 'sentiu o golpe' após anúncio da oposição congressista acerca da união com o bloco parlamentar de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para enfrentar sua candidatura.

"Deu para ver o desespero do candidato bolsonarista à Presidência da Câmara com o acordo da oposição em fechar ação conjunta com outro bloco parlamentar para impedir que a Câmara seja anexada pelo Planalto. Derrubou a sessão que tratava da vacina. Que absurdo! Sentiram o golpe", escreveu.

Orlando Silva pontuou que há diferenças entre o bloco construído com a oposição e Maia, mas o mais importante, segundo o deputado, é impedir que Bolsonaro tome posse da Câmara. "Montamos um bloco parlamentar para derrotar Bolsonaro. Somos iguais? Não! Temos muitas diferenças no campo da economia, na concepção de Estado, em conceito culturais, em visões de mundo. O que nos une é enfrentar a barbárie representada por Bolsonaro".

