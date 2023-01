Dino assina portaria que pode tirar Anderson Torres do governo do DF

Portaria do novo governo Lula poríbe a cessão de servidores ligados ao Ministério da Justiça que estejam respondendo a processos edit

247 - O ex-ministro da Justiça e atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, poderá ser impedido de permanecer em seu cargo atual, após Flávio Dino, ministro da Justiça do novo governo Lula, assinar nesta quinta-feira (5) uma portaria que proíbe a cessão de servidores vinculados à pasta “que estejam respondendo a processo administrativo disciplinar, inquérito policial, ação penal ou por improbidade administrativa, em razão de fatos relacionados ao exercício de qualquer função pública, no âmbito da União ou dos entes federados”.

Torres, que chefiou a pasta no antigo governo Jair Bolsonaro, é alvo de uma investigação determinada no ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito de uma live transmitida pelo ex-chefe de governo para atacar, sem provas, o sistema eleitoral. O inquérito está em tramitação.

