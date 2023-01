Dino faz alerta a manifestantes golpistas: "tomada do poder pode ocorrer só em 2026, em nova eleição"

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e SEgurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para afirmar que não espera acionar as forças de segurança para conter eventuais episódios de violência, promovidos por bolsonaristas e militantes da extrema direita, nas novas manifestações de caráter golpista e antidemocráticas convocadas pelos grupos que não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Ainda segundo ele, uma eventual “tomada de poder” só será possível pelas vias democráticas, nas eleições de 2026.

“Ontem [sábado, 7/1] conversei com governadores, inclusive que não são do nosso campo político. Queremos que a lei prevaleça e não haja crimes. Estou em Brasília, espero que não ocorram atos violentos e que a polícia não precise atuar. ‘Tomada do Poder’ pode ocorrer só em 2026, em nova eleição”, escreveu Dino no Twitter no início da manhã deste domingo (8).

A postagem do ministro foi feita na esteira das informações contidas em relatórios dos serviços de inteligência do governo que apontam que ao menos 100 Ônibus, com cerca de 3,9 mil bolsonaristas e militantes da extrema direita ,chegaram a Brasília neste final de semana com o objetivo de retomar neste domingo (8) os protestos de cunho golpista.

A segurança da capital federal foi reforçada e o ministro da Justiça e Segurança Pùblica, Flávio Dino, disse que a Força Nacional, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) poderão ser acionadas para coibir atos de terrorismo e vandalismo como os registrados no dia 12 de dezembro, data em que Lula foi diplomado.

