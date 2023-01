Mais de 100 ônibus com golpistas chegam a Brasília e Dino promete usar a Força Nacional

Apoie o 247

ICL

247 - Relatórios dos serviços de inteligência do governo apontam que ao menos 100 Ônibus com cerca de 3,9 mil bolsonaristas e militantes da extrema direita chegaram a Brasília com o objetivo de retomar neste domingo (8) os protestos de cunho golpista contra a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A segurança da capital federal foi reforçada e o ministro da Justiça e Segurança Pùblica, Flávio Dino, disse que a Força Nacional poderá ser acionada para coibir atos de terrorismo e vandalismo como os registrados no dia 12 de dezembro, data em que Lula foi diplomado.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a atividade dos extremistas está sendo monitorada “a partir de informações de que os extremistas decidiram retomar atos em Brasília e seguem com discurso de enfrentar o governo eleito, até com pregação de atos para impedir distribuição de combustível e ir para ‘o tudo ou nada’, a cúpula do governo Lula mobilizou o aparato de segurança federal: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional foram acionadas para proteger a Esplanada. Também houve uma articulação com o governo do Distrito Federal para reforçar a proteção”.

Ainda segundo a reportagem, Dino passou o sábado (7) em conversas telefônicas com o ministro da Defesa, José Múcio, e com diretores da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Sobre uma suposta “guerra” que impatriotas dizem querer fazer em Brasília, já transmiti as orientações cabíveis à PF e PRF. E conversei com o governador Ibaneis e o ministro Múcio”, escreveu o ministro nas redes sociais.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.