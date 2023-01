Dino autoriza atuação da Força Nacional contra golpistas em Brasília

Caravanas bolsonaristas chegaram a Brasília para tentar promover um golpe de estado no Brasil edit

247 – "Além de todas as forças federais disponíveis em Brasilia, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia", postou o ministro da Justiça, Flávio Dino, em suas redes sociais.

Após bolsonaristas planejarem para este fim de semana mais uma de suas manifestações golpistas e antidemocráticas, ônibus chegaram ao Quartel General do Exército em Brasília neste sábado (7), segundo o Metrópoles, transportando diversos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Até às 12h30, de acordo com a reportagem, 11 ônibus haviam chegado ao local.

A maior parte dos veículos partiram de Mato Grosso e Espírito Santo.

Nos grupos bolsonaristas, o protesto deste fim de semana vem sendo tratado como uma “guerra”. Foram convocados aqueles que possuem armamentos, os CACs (Colecionadores Atiradores Desportivos e Caçadores).

Os golpistas falam inclusive em invadir o Congresso Nacional.

