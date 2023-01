"É ótimo o Exército não se pronunciar", diz Cappelli

"O preocupante é eventualmente emitir uma posição política", afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública em entrevista à TV 247 edit

247 - Nomeado interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, reforçou nesta segunda-feira (16), em entrevista à TV 247, que o Exército não deve expor uma posição política. O dirigente foi questionado sobre o fato de os militares não terem condenado ataques terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

"Acho ótimo o Exército não se pronunciar. O preocupante é eventualmente emitir uma posição política. Ele tem uma missão constitucional. É assim que a gente espera", disse Cappelli.

O secretário afirmou que os atos terroristas foram algo "inaceitável". "O dia 8 ainda não terminou. A gente vai até o final desta apuração. O objetivo central nosso foi cumprido, que era desmontar o acampamento. A intervenção aconteceu porque existia uma ausência de comando".

