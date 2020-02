Em resposta ao STF, Bolsonaro diz que declaração sobre Glenn ‘pegar cana’ foi ‘discurso político’

Interpelado pelo STF, Jair Bolsonaro afirmou que sua declaração sobre Glenn Greenwald ‘pegar uma cana’ foi um ‘discurso político, sem qualquer conteúdo ilícito’. A fala foi durante evento na Vila Militar, em Deodoro, no Rio, o presidente foi questionado sobre uma portaria do ministro da Justiça Sérgio Moro, que permitiu a deportação de estrangeiros considerados perigosos edit

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo lembra que "ao Supremo, Glenn interpelou o presidente para que informe a que fato, investigação ou processo estava se referindo ao fazer a declaração. “As afirmações infamantes, homofóbicas e difamatórias sobre o ora Requerente foram atribuídas ao Requerido por diversos órgãos de imprensa, sendo necessário que o requerido esclareça se efetivamente foi o autor de tais afirmações, tendo a presente ação finalidade preparatória para o ajuizamento de ação penal', afirmou."

A matéria ainda informa que "em resposta, Bolsonaro disse que ‘quanto à possível responsabilização penal do senhor Glenn Greenwald, gostaria de esclarecer, inicialmente, que, no âmbito federal, cabe à Polícia Federal, entendendo pertinente, investigar e apresentar suas conclusões acerca de fatos que possam configurar crime, sendo certo que se trata de órgão permanente de estado, regimentalmente vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com independência funcional para cumprir seu papel institucional’."