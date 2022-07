Embaixadores não ficaram satisfeitos com o discurso de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Embaixadores afirmaram, nesta segunda-feira (18), que ficou difícil de acreditar nas acusações sem provas feitas por Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral brasileiro. O representante de um país nórdico afirmou que as falas de Bolsonaro não mudaram "nada no nosso modo de ver as coisas". Ele disse não ter por que questionar um sistema "que funcionou bem nos últimos 25 anos". Segundo ele, o encontro deve ser visto como parte de uma "campanha eleitoral". As avaliações de embaixadores foram publicada snesta segunda em matéria do jornal O Estado de S.Paulo.

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, afirmou que deseja "ao povo brasileiro que as próximas eleições sejam mais uma celebração da democracia e das instituições".

Um diplomata europeu disse que viu "nada de novo" nas declarações do presidente Bolsonaro.

Segundo outro embaixador da Europa, "ninguém se convenceu de que houve fraude".

Representantes de entidades brasileiras terão na próxima semana um encontro com políticos norte-americanos para falar sobre o risco de golpe no Brasil.

