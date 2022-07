Enquanto busca voto feminino, Bolsonaro faz piada machista com Michelle

Apoie o 247

247 - Muito mal entre o eleitorado feminino, Jair Bolsonaro soltou uma piada sobre Michelle enquanto conversava com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, nesta quarta-feira (27), que contribui para piorar ainda mais a situação.

Segundo Bolsonaro, a primeira-dama só se especializou em libras por ordem dele e porque ele achava que ela “falava muito alto”. “Como ela [Michelle] falava muito alto comigo em casa, eu disse pra ela aprender libras e ela aprendeu”, disse.

Pouco depois, também fez piada relacionando Michelle e seu salário. “Ganho R$ 33 mil, mas não gasto quase nada, quem gasta é a mulher [Michelle]. Inclusive, todo dia quando levanto, ela me pede R$ 5 mil”, disse.

Um apoiador presente perguntou “para quê?” e ele respondeu: “Não sei, nunca dei!”. Em seguida, disse que a primeira-dama “falou muito bem” na convenção do PL, no último domingo (24).

Michelle mente em convenção do PL

A primeira-dama discursou na oficialização da candidatura de Bolsonaro como parte da estratégia de vincular a imagem feminina à campanha. Em sua fala, ela citou 70 projetos de proteção às mulheres que teriam sido aprovados pelo marido e ousou dizer que ele era o “presidente da história que mais sancionou leis para mulheres”.

No entanto, uma reportagem do Estado de S.Paulo contou que foram na verdade 46 projetos que beneficiaram o público feminino, todos de autoria do Congresso Nacional, e não do presidente da República. Destes, Bolsonaro ainda vetou seis.

