Enquanto Lira reúne bolsonaristas, bloco de Maia perde apoio de Republicanos

O bloco de DEM busca se manter na presidência da Câmara contra o líder do grupo bolsonarista do Centrão, liderado por Arthur Lira (PP), apoiado por Jair Bolsonaro. O deputado Marcos Pereira (Republicanos) saiu do bloco de Rodrigo Maia (DEM)

247 - O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), que é pré-candidato à Presidência da Câmara dos Deputados, saiu do bloco do atual mandatário da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Mais, porém, nega que seu bloco esteja ficando para trás na disputa, prevista para fevereiro de 2021. O bloco de DEM busca se manter na presidência da Câmara contra o líder do grupo bolsonarista do Centrão, liderado por Arthur Lira (PP), apoiado por Jair Bolsonaro.

A candidatura de Lira tem apoio - além do PP - do PL, PSD, Avante, Solidariedade, Patriota, Pros e PSC. Maia tem apoio de MDB, PSDB, DEM, Cidadania e PV, que somam 106 deputados.

Entre os candidatos cotados por Maia estão Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Baleia Rossi (MDB-SP) e Elmar Nascimento (DEM-BA).

O atual presidente da Casa lamentou a saída de Pereira: "Todos estão no bloco, menos o Marcos Pereira. Respeito a decisão dele. Gostaria que ele estivesse no bloco e que fosse uma das alternativas nossas, até porque mostrou nesse período uma capacidade de articulação muito maior do que imaginava. Agora, eu não poderia garantir a ele que ele, dentro do bloco, já seria o escolhido. Isso seria um desrespeito aos outros pré-candidatos".

