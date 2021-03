Érika Kokay entra com ação contra Flávio Bolsonaro, esposa e BRB por fraude na compra da mansão de R$ 6 milhões

247 – "Entrei com ação na Justiça contra o BRB e o casal Flávio e Fernanda Bolsonaro por causa do empréstimo de R$ 3,1 milhões para o 01 comprar uma mansão no Lago Sul, em Brasília. A transação não está de acordo com as regras do banco para os demais clientes e precisa ser anulada", anunciou neste sábado a deputada Érika Kokay (PT-DF).

Há pouco mais de um mês, soube-se que Flávio, investigado no escândalo de corrupção da rachadinha (desvio de salários de servidores para pagamento de despesas pessoais), comprou uma casa de luxo por supostamente R$ 6 milhões, sem ter renda nem patrimônio compatível para tomar o empréstimo do Banco Regional de Brasília, usado para pagar parte do valor.

