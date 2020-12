"Fiz o que um ser humano sensato faria", diz homem agredido por bombeiro bolsonarista

247 - Agredido e ameaçado por um bombeiro bolsonarista com uma arma, o programador de computadores Jair Aksin Reis Canhête, afirmou que vai à Justiça para cobrar punição.

Vestindo uma camiseta com a imagem de Bolsonaro, o 1º sargento Guilherme Marques Filho, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ameaçou o programador após defender uma mulher contra um suposto assédio do militar na sexta-feira (18), na estação do Metrô da Praça do Relógio, em Taguatinga.

“A imagem que eu queria passar não era a de um super-herói ou qualquer coisa do tipo. Era mais de um ser humano sensato. Não imaginava que depois teria uma arma apontada para mim”, disse Jair, segundo reportagem do site Metrópoles.

Ele relatou que pretende resolver o caso o mais rápido possível para retornar à vida normal. “Meu objetivo e o da minha família é lidar com essa situação o mais rápido possível e tentar levar o agressor à Justiça o quanto antes. Também procuramos pela moça que estava no Metrô para que ela possa registrar o caso de assédio”, explicou.

