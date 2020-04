Forças Armadas trabalham para 'manter a paz' e obedecem à Constituição', diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, declarou que as Forças Armadas trabalham para “manter a paz e a estabilidade do País, sempre obedientes à Constituição Federal”. A declaração vem um dia depois de Bolsonaro sair em apoio aos protestos antidemocracia em Brasília edit

247 - Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro participar de um ato em defesa de medidas ilegais, como fechamento do Congresso e do STF, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que as Forças Armadas obedecem a Constituição Federal

Fernando Azevedo e Silva assegura que o momento exige “entendimento e esforço de todos os brasileiros.”

Ele ainda diz que “essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas para combater um inimigo comum a todos: o coronavírus e suas consequências sociais. É isso o que estamos fazendo.”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “neste domingo, Bolsonaro discursou em frente ao Quartel-General do Exército e na data em que é celebrado o Dia do Exército. De cima de uma caminhonete, foi ouvido por dezenas de simpatizantes que se aglomeraram, contrariando as orientações de isolamento da Organização Mundial da Saúde para conter a propagação do vírus.”

A matéria ainda lembra que “entre os apoiadores do presidente, alguns carregavam faixas pedindo "intervenção militar com Bolsonaro no poder". As faixas tinham o mesmo padrão e pareciam ter sido feitas em série. O ato incomodou o núcleo militar do governo, por ter ocorrido à frente do QG do Exército.”

