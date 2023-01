"Forças de que dispomos estão agindo", afirma Dino

Apoie o 247

ICL

247 - Após bolsonaristas golpistas conseguirem invadir o Congresso Nacional e se aproximarem do objetivo de adentrar ao Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Públia, Flávio Dino (PSB), se manifestou:

"Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça", escreveu ele no Twitter.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também já se pronunciou.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.