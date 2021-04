Generais bateram boca no Planalto na saída de Pazuello: 'Ramos, não. General Ramos'

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o atual ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, bateram boca no Palácio do Planalto um dia após o ex-chefe da Saúde deixar o cargo.

Após uma reunião tensa, com a presença de Jair Bolsonaro, na qual foram tratadas as denúncias feitas por Pazuello de que ele estaria deixando o posto por pressão política após sofrer "boicote", os generais se estranharam, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"Foi na saída da sala que o tempo esquentou. 'Ramos', disse o ex-ministro tentando reiniciar a conversa. 'Ramos, não. General Ramos. Você é general de divisão, eu sou de Exército e não vou falar com você'", relata o jornalista.

O debate entre Pazuello e Ramos acabou após o episódio.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.