General Heleno já comparou o centrão a grupo de ladrões (vídeo)

247 - As negociações de Jair Bolsonaro com o centrão, chegando ao ponto de ameaçar demitir os ministros que não cederem cargos para os partidos do bloco, tem feito voltar à tona posicionamentos de atuais membros do governo.

O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), já comparou o bloco formado por partidos como PP, PRB, PSD, PR como um grupo de ladrões, ao parafrasear uma música de Ary do Cavaco e Bebeto Di São João.

“Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão”, cantou Heleno durante convenção do PSL antes das eleições de 2018.

