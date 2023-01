Gilmar Mendes manda soltar 85 presas para dar espaço a golpistas no sistema penitenciário do Distrito Federal

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandou soltar nesta segunda-feira (16) 85 presas que cumprem pena em regime semiaberto no Distrito Federal. O objetivo é liberar espaço para as mulheres detidas após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília (DF), quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, onde fica o gabinete presidencial.

"As 85 (oitenta e cinto) apenadas indicadas já dispõem do direito de deixar o estabelecimento durante o dia e retornar para pernoitar", escreveu Gilmar na decisão.

