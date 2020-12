Gleisi divulga carta de vários partidos contra Bolsonaro: "hoje nos unimos"

247 - A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, comentou a união do PT e de outros partidos da chamada oposição parlamentar, como PSB, PDT e PCdoB, com o bloco de Rodrigo Maia (DEM) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, contra o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP).

“Hoje decidimos, PT e maioria dos partidos de oposição, integrar bloco na Câmara para a eleição da mesa, com diversos partidos que se posicionam pela democracia e contra Bolsonaro”, afirmou.

Hoje decidimos, PT e maioria dos partidos de oposição, integrar bloco na Câmara para a eleiçao da mesa, com diversos partidos q se posicionam pela democracia e contra Bolsonaro. Vamos apresentar um programa e construir um nome da oposição para a disputa da presidência da Casa pic.twitter.com/k3e7dpw1mw December 18, 2020

A oposição, apesar de integrar o bloco, vai buscar apresentar um programa de reivindicações e indicar um nome próprio para a presidência. “Vamos apresentar um programa e construir um nome da oposição para a disputa da presidência da Casa”, afirmou Gleisi.

Atualmente, os principais nomes do bloco são da direita, como Baleia Rossi (MDB) e Aguinaldo Ribeiro (PP).

O bloco conta com a participação de PT, PSB, PCdoB, PDT, DEM, PSDB, MDB, PV, REDE, Cidadania e PSL. Os partidos assinaram um documento expressando a união, que é um embrião na formação de uma frente ampla contra Jair Bolsonaro.

