Governo do DF vai montar alojamentos para posse de Lula, que pode reunir até 250 mil em Brasília

Governador do DF, Ibaneis Rocha se comprometeu também a colaborar e garantir a segurança do evento

247 - O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), assegurou que irá montar alojamentos em pavilhões espalhados pelo DF para os interessados em assistir à posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1 de janeiro de 2023.

A garantia do apoio foi dada na manhã desta quinta-feira (1), após uma reunião entre Ibaneis e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). A socióloga e futura primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, também participou do encontro.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, “o governador já mapeou pelo menos três locais que poderão receber os convidados de Lula, como os pavilhões do Parque da Cidade, do Ginásio Nilson Nelson e da Granja do Torto. Na conversa, Janja, que organiza os preparativos para a posse, estimou esperar cerca de 250 mil pessoas para assistir à posse”.

O governador do DF, que apoiou a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), também disse que irá auxiliar nas medidas de seguranças necessárias à posse, além de “alterar o local de shows do Réveillon da Esplanada para o espaço Funarte para que o governo federal tenha livre toda a região central abaixo da rodoviária de Brasília”. Os eventos comemorativos da passagem de ano do governo local serão realizados na área superior da rodoviária de Brasília.

O objetivo é colocar a Esplanada dos Ministérios à disposição da festa esperada para a posse de Lula.

“Trabalharemos para que a cerimônia aconteça da melhor forma possível, com segurança e paz”, escreveu Ibaneis Rocha nas redes sociais.

Na quarta-feira, Janja anunciou nas redes sociais a realização de “uma grande festa para comemorar a posse de Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse”. Até o momento, mais de 20 artistas confirmaram que irão participar da programação prevista para a posse.





