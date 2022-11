Para a posse de Lula, Janja anuncia "Festival do Futuro": "a alegria vai tomar posse"

Apoie o 247

247 - A socióloga Rosângela Silva, futura primeira-dama do Brasil, usou as redes sociais para anunciar uma “grande festa” por ocasião da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 de janeiro, em Brasília.

“Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse de Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano. Em 01/01/23, a alegria vai tomar posse”, postou Janja no Twitter. Ela, porém, não citou as possíveis atrações artísticas e culturais que deverão marcar presença no evento.

Janja é a responsável por organizar a festa da posse de Lula e atuou fortemente na aproximação do petista junto a nomes importantes da classe artística durante a campanha presidencial.

